Она продолжает заниматься спортом.

Украинская певица и телеведущая Наталья Могилевская заявила, что перед возвращением на сцену похудела на 25 килограммов.

Комментируя в эфире М1 свой юбилей, певица сказала, что ее главной целью всегда был не успех, а счастливая жизнь. "А когда я превращалась благодаря успеху в стерву, карьеристку, я говорила "стоп". Это не было моей мечтой. Я хотела быть счастливым человеком, красивым изнутри", - призналась Могилевская.

Также она сообщила, что уже в третий раз значительно потеряла вес - на этот раз она похудела на целых 25 килограммов:

"Я снова хочу зайти на Олимп. Я снова минус 25 - это уже третий раз. А вообще мой новый концерт называется "Версия 5.0", потому что я в пятый раз возвращаюсь. И надеюсь на этот раз вернуться красиво".

Напомним, недавно певица показала своего мужа Валентина, с которым познакомилась в начале полномасштабной войны с Россией. Известно, что вскоре пара удочерила двоих детей - Софию и Мишель.

Также в одном из интервью Могилевская рассказала, сколько ей нужно денег, чтобы комфортно жить в Киеве.

