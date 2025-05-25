Договоренности по обмену пленными выполнены.

В воскресенье, 25 мая, между Украиной и Россией состоялся третий этап обмена пленными в формате "1000 на 1000", о котором стороны договорились на переговорах в Стамбуле. Сегодня из плена вернулись 303 украинца, сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Этот этап стал завершающим в рамках договоренностей, достигнутых между Украиной и Россией в Стамбуле. Следовательно, домой уже вернули 1000 украинцев.

"303 украинских защитника дому. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена. Сегодня возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта", - заявил Зеленский.

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Президент поблагодарил команду, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. "Обязательно вернем каждого и каждое из российского плена!", - добавил он.

Координационный штаб по обращению с военнопленными отметил, что все 303 освобожденных сегодня защитника - мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Освобожденные защитники обороняли Украину в Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях. В частности, домой возвращаются 70 защитников Мариуполя.

"Трехдневный обмен "1000 на 1000" стал шестым обменом в этом году и 65-м с начала полномасштабного вторжения. Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 5757 украинских граждан. Еще 536 украинцев удалось вернуться вне обмена".

Также отмечается, что освобожденные защитники получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию, а также все надлежащие выплаты денежного довольствия за время пребывания в плену и единовременную материальную помощь. "Украина обеспечит уволенным реинтеграцию в общество после продолжительной изоляции в российской неволе", - добавили в штабе.

Омбудсман Дмитрий Лубинец уточнил, что среди возвращенных воинов есть те, чьи родные обращались в Офис омбудсмена по защите их прав и прав их родных.

"На месте проведения продолжают находиться работники нашей институции. Они мониторят соблюдение прав человека в соответствии с нормами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. А также помогают Защитникам сообщить своим родным, что они дома", - добавил он, опубликовав трогательное видео с обмена.

"1000 на 1000" - новости об обмене пленными

Как сообщал ранее УНИАН, на переговорах в Стамбуле 16 мая украинская и российская делегации договорились о масштабном обмене военнопленными. Министр обороны Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию, сообщил, что стороны пришли к согласию относительно обмена в формате "1000 на 1000" в ближайшее время.

23 мая Украина вернула из плена почти 400 военных и гражданских. В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными уточнили, что из тех, кто вернулся домой, 270 - это военнослужащие Сил обороны, а остальные - гражданские граждане. Среди освобожденных есть представители ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. 24 мая вернулись из плена 307 защитников. Все - мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Специальный представитель президента США Кит Келлог обмен "1000 на 1000" назвал самым положительным результатом переговоров в Стамбуле. Он поблагодарил министра обороны Рустема Умерова за весомый вклад в достижение этого, но добавил, что нужно перемирие и прекращение убийств.

Вечером 24 мая Зеленский анонсировал третий этап обмена. "Но задача - освободить абсолютно всех, кто сейчас удерживается в России, и это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства. Понятно, что это задача непростая, но надо реализовать", - подчеркнул он.

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