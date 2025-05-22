Ранее в ГУР анонсировали, что обмен может состояться до конца недели.

Украина уже подготовила и передала России список имен для обмена пленными в формате "тысяча на тысячу". Об этом УНИАН сообщил представитель ГУР, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Никаких других подробностей он не раскрыл.

Украина и РФ готовят большой обмен

Как сообщал УНИАН, 16 мая в Стамбуле во время встречи представителей Украины и РФ было договорено осуществить обмен по формуле "тысяча на тысячу".

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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что ожидает масштабного обмена уже на этой неделе. "Относительно списков, вы же понимаете, будет обмен, скажем так, - кого сможем забрать, того будем забирать, и так же отдавать", - сказал Буданов.

Также руководитель ГУР сказал, что не видит особых проблем, чтобы осуществить обмен по формуле "тысяча на тысячу".

Сегодня, 22 мая, президент Владимир Зеленский рассказал о шагах по реализации договоренности об освобождении из российского плена тысячи украинцев. "Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен", - отметил Зеленский.

По словам президента, во время совещания по подготовке обмена были заслушаны доклады о контактах с россиянами. В частности, министр обороны Украины Умеров контролирует организацию процесса и выполнение договоренности. Привлечены ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и команда Офиса президента. "Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны", - сообщил Зеленский.

"Это одна из ключевых задач Украины - вернуть всех наших людей из российской неволи. Спасибо каждому, кто помогает", - подытожил глава государства.

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