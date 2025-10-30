В городе готовят к запуску альтернативную систему теплоснабжения и водообеспечения.

В результате вражеской атаки в городе Ладыжин Винницкой области отсутствует тепло- и водоснабжение. Об этом сообщил секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец.

"Провели комиссию ТЭБ. Все соответствующие службы получили поручение осуществить мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе", - рассказал он.

По информации Коломийца, сейчас обеспечивается запуск междомовых колонок водоснабжения, организуется подвоз технической воды. Также готовится к запуску альтернативная система теплоснабжения.

Он добавил, что детсады сегодня не будут работать. Кроме того, формируются группы для оценки разрушений, которые начнут работать после отбоя тревоги. Жители домов, которые пострадали больше всего, будут отселены.

По словам секретаря горсовета, ожидается возобновление электроснабжения.

Удар России по Украине 30 октября: что известно

30 октября Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и ударные дроны. Под ударом оказались Запорожье, Днепропетровская и западные области Украины.

В частности, в Запорожье, произошло частичное разрушение общежития, пострадали 11 человек, среди них - шестеро детей.

По информации Минэнерго, Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины.

