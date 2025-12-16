Пока же в стране прогнозируется достаточно однообразная и спокойная погода.

Сейчас в Украину идет потепление, впрочем, согласно расчетам специалистов, начиная со следующей недели, есть предпосылки к определенному снижению температурных показателей. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что в ближайшие дни в Украине прогнозируется достаточно спокойная погода. В большинстве областей в ночные и утренние часы могут быть периодические туманы. Такой погоду будет предопределять поле повышенного атмосферного давления и относительно теплая воздушная масса.

"Давление и температура не будут испытывать ощутимых изменений. Но влажность воздуха будет оставаться достаточно высокой", - рассказала Птуха.

Так, температуры ночью составят от 2-х тепла до 3-х мороза, а днем +1°...+6°. На Закарпатье, Прикарпатье и на юге Украины днем будет теплее, +5°...+12°.

"До 18-го, а там уже 19-20-го также будет сохраняться погода без осадков. Каких-то существенных изменений практически нет. Ночь - от +3° до -3°, днем 0°...+6°. Закарпатье, Прикарпатье, юг страны +4°...+10°. Достаточно однообразная погода", - сказала эксперт.

Сохранится ли тепло на следующей неделе - прогноз

На вопрос, продлится ли это потепление дальше, после текущей недели, Птуха отметила, что оно, скорее всего, будет удерживаться до 21 декабря.

"А в дальнейшем, начиная со следующей недели, есть предпосылки, по расчетам на сегодняшний день и оценкам специалистов, к определенному снижению температурных показателей", - отметила она и добавила, что о конкретных показателях говорить пока рано, как и о самом точном факте этого похолодания.

Туман в Украине - предупреждение на 16 декабря

Как сообщал УНИАН, на 16 декабря в Украине объявлен повышенный уровень опасности из-за густого тумана. По данным синоптиков, он ожидается, в частности, утром 16 декабря в восточных, северных, центральных и Запорожской областях.

Так, видимость упадет до 200-500 метров. В указанных областях объявлен I-й уровень опасности, желтый.

