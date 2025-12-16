Ее цена, согласно имеющейся информации, составляет 41 млн долларов за одну ракету.

Вес взрывчатки в боевой части американской гиперзвуковой ракеты Dark Eagle составляет около 13,61 килограмма.

Как отмечает военный портал Defense Express, новейшая американская гиперзвуковая ракетная система Dark Eagle (также известная как LRHW - Long-Range Hypersonic Weapon), которая наконец начала поступать в войска, является очень спорным по эффективности оружием.

Американские военные объявили вес взрывчатки, которая содержится в боевой части этой ракеты: она составляет около 30 фунтов - 13,61 кг. Эта цифра была озвучена во время публичного мероприятия министру обороны Соединенных Штатов Америки Питу Хегсету во время его визита на Redstone Arsenal в Алабаме.

Отмечается, что на обнародованном видео четко слышно, что сама боевая часть Dark Eagle содержит лишь 30 фунтов взрывчатки. Но уверяется, что этого достаточно для эффективности БЧ, а сама взрывчатка нужна, судя по всему, только для рассеивания готовых поражающих элементов, разлет которых позволяет поразить цели на площади размером с парковую, где и проходит презентация.

Аналитики объясняют, что о том, насколько малое количество взрывчатки в 13,61 кг для такого изделия, как гиперзвуковая ракета, можно сказать на двух примерах. Первый - это количество взрывчатки в 155-миллиметровом артиллерийском снаряде M107 - 6,86 кг (15,1 фунта), то есть в боевой части Dark Eagle количество взрывчатки, как в двух 155-мм артснарядах.

"Конечно, в данном случае, учитывая описание, речь идет об осколочной боевой части. А именно поэтому лучше найти аналог такой боевой части. Например, M30A1 GMLRS для HIMARS, которая начинена 180 тысячами шариков из карбида вольфрама. Общий вес этой боевой части составляет 88,45 кг (195 фунтов, без взрывателя) из них 23 кг (51 фунт) - взрывчатое вещество PBX-109, которое и отвечает за рассеивание готовых поражающих элементов", - отмечают в Defense Express.

Если пропорции осколочной боевой части Dark Eagle и GMLRS аналогичны, то общий боевой вес боевой части этой ракеты может составлять около 52 кг (115 фунтов). Это является фактическим эквивалентом веса боевой части обычного "Шахеда", которую россияне активно пытаются усилить, дойдя уже до установки двойной БЧ.

"Таким образом, Dark Eagle от Lockheed Martin, которая является двухступенчатой ракетой с гиперзвуковым глайдером, которая летит на 3100-3700 км (по разным источникам), может доставить к цели боеголовку, которая примерно соприкасается с весом БЧ дрона-дипстрайка", - подчеркивают аналитики.

В то же время они добавляют, что можно подискутировать о возможности глайдера за счет своей скорости пробивать препятствия и поражать высокозащищенные объекты. Впрочем, Хегсету "об этом не рассказали, хотя это не менее важно, чем поражать цели на открытых площадках".

"В конце концов, малый вес боевой части не является препятствием в случае оснащения Dark Eagle ядерной боевой частью. Но это уже о совершенно другой глобальной ядерной войне", - отмечают в Defense Express.

Кроме того, отмечают аналитики, были озвучены темпы производства ракет Dark Eagle от Lockheed Martin. Сейчас они составляют 12 единиц в год с планом расширить это производство до 24 единиц в год. Ее цена, согласно имеющейся информации, составляет 41 млн долларов за одну ракету.

Проблемы оружейного производства США

Как сообщал УНИАН, в США возникла неожиданная проблема в оборонной логистике, ведь американская промышленность больше не способна производить тяжелые 150-тонные железнодорожные вагоны-платформы, которые используются для перевозки межконтинентальных баллистических ракет Trident D5 и основных боевых танков M1 Abrams.

По данным Defense News, эти вагоны были спроектированы еще в период Холодной войны с повышенными требованиями к надежности и плавности хода. Впрочем, сегодня они критически изношены и требуют замены. В то же время американская промышленность потеряла и производственные компетенции для создания новых платформ этого типа, и возможность изготавливать ключевые комплектующие.

