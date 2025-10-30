Всего российские захватчики запустили 53 ракеты и 653 беспилотника различных типов.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины этой ночью сбили или подавили 623 вражеские цели. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУв Telegram.

В частности, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения - 52 ракет (9 из них - "баллистика") и 653 БпЛА различных типов (около 400 из них - "шахеды").

В частности, это 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал"; 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23; 8 крылатых ракет "Калибр"; 2 крылатые ракеты Искандер-К; 30 крылатых ракет Х-101; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 1 управляемая авиационная ракета Х-31П.

Видео дня

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 623 воздушные цели", - отмечается в сводке.

В частности, обезврежены: 592 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 7 крылатых ракет "Калибр"; 1 крылатая ракета Искандер-К; 21 крылатая ракета Х-101; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

"Зафиксировано прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, 3 вражеские ракеты (по состоянию на 11.30) локально потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется.

Российская атака по Украине

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские захватчики наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки применяли аварийные отключения света. В городе Ладыжин Винницкой области отсутствует тепло- и водоснабжение.

От атаки известно о десятках раненых, в том числе детей. Также есть погибшие.

