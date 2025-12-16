Особое внимание американский профессор обратил на возвращение США к "доктрине Монро".

Внешнеполитическая стратегия президента США Дональда Трампа несет серьезные риски для глобальной безопасности и может подтолкнуть мир к масштабному военному противостоянию. Такое мнение высказал профессор истории Йельского университета Грег Грандин на страницах The New York Times.

По словам историка, Трамп как во время своего первого срока, так и сейчас "четко дал понять, что двухпартийный консенсус после холодной войны, по которому США руководили экономически интегрированным мировым порядком, основанным "на общих правилах регулирования собственности, торговли и конфликтов", исчерпал себя. Вместо этого, пишет он, Белый дом предлагает видение мира, разделенного на укрепленные сферы конкурирующего влияния.

Профессор напомнил, что в этом месяце Белый дом опубликовал свой доклад о Стратегии национальной безопасности, которая, утверждает он, и имеет целью кодифицировать этот переход.

Видео дня

"Доклад соответствует всем аспектам оскорбительного национализма "Америка превыше всего": он осуждает глобализм, свободную торговлю и иностранную помощь, отвергает развитие нации и призывает членов НАТО тратить большую часть своего ВВП на оборонные расходы. Соединенные Штаты, предостерегает доклад, больше не будут "нести на своих плечах вечно глобальное бремя", которое не имеет прямой связи с их "национальными интересами"", - пишет Грандин.

Особое внимание профессор обращает на возвращение к "доктрине Монро", которую администрация Трампа называет одним из ключевых принципов своей политики: в новой стратегии национальной безопасности США декларируют намерение "восстановить и обеспечить соблюдение" этой доктрины для сохранения американского первенства.

"Доктрина Монро не является ни договором, ни законом. Она началась как простое заявление, изданное президентом Джеймсом Монро в 1823 году, которое признавало независимость испано-американских республик и предупреждало Европу, что Западное полушарие является запретным для "будущей колонизации", - пояснил историк.

По его мнению, такая политика вписывается в глобальные тенденции формирования жестких сфер влияния: Россия пытается закрепиться на постсоветском пространстве, Китай - в Южно-Китайском море, а США - в Западном полушарии. В то же время Вашингтон, по словам Грандина, не отказывается от роли мирового лидера и фактически пытается распространить логику "доктрины Монро" на весь мир, оставляя за собой право на односторонние силовые действия.

Грандин считает, что идеал мира, который сейчас формируют США и в соответствии с которым они давят на Китай, Россию, сеют раздор в Европе и угрожают Латинской Америке, а все государства повсеместно ищут выгоды, "почти наверняка означает больше конфронтации, больше игры на грани и больше войн".

В связи с этим он считает уместными недавние слова генерального секретаря Марка Рютте, который призывам быть готовыми "к масштабу войны, который пережили наши отцы и прадеды".

Внешняя политика США

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению аналитика Джона Авлона, Трамп разделяет взгляды России. По его словам, об этом свидетельствует хотя бы то, что "мирный план" нынешней администрации США был основан на российских документах. Автор считает, что Соединенные Штаты продолжают подбадривать "автократических противников" и отталкивать "демократических союзников", и это теперь официально изложено в виде Стратегии национальной безопасности.

Также Axios писал, что Трамп предлагает России и Китаю поделить мир на сферы влияния. Отмечалось, что президент США идет наперекор годам политики своей страны на сдерживание Пекина и вместо стратегии противостояния выбирает стратегию распределения сфер влияния. Похожее происходит и в стратегии в отношении Москвы: переход от конфронтации к компромиссам и готовность принять военные завоевания России в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: