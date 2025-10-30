Среди пострадавших есть дети.

Этой ночью российские захватчики совершили очередную массированную комбинированную атаку ракетами и дронами. Во многих наших регионах продолжаются аварийные и спасательные работы после ночной российской атаки, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сложный комбинированный удар: более 650 дронов и более чем полсотни ракет различных типов применил враг, в том числе баллистику и аэробаллистику. Много было сбито, но, к сожалению, есть попадания", - отметил он в Telegram.

В частности, в результате российской атаки повреждены обычные жилые дома в Запорожье, есть разрушения общежития.

Видео дня

"Известно о десятках пострадавших в результате удара, среди них пятеро детей. Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Спасательные работы продолжаются", - добавил президент.

По словам главы государства, в Ладыжине получил тяжелое ранение семилетний мальчик. При этом, много также было подлых ударов по энергетике и обычной жизни в регионах: Винницкая, Киевская, Николаевская, Черкасская, Полтавская, Днепровская, Черниговская, Сумская, Ивано-Франковская, Львовская области.

"Все необходимые службы привлечены, нужно постараться максимально оперативно восстановить энерго- и водоснабжение везде, где оно сейчас отсутствует", - сообщил Зеленский.

Как отметил Зеленский, Россия продолжает террористическую войну против жизни, и важно, чтобы каждая такая подлая атака по гражданским возвращалась в Россию конкретными последствиями - санкциями и реальным давлением.

"Рассчитываем, что Америка, Европа, страны Группы семи не будут игнорировать это желание Москвы уничтожать все. Нужны новые шаги в давлении: на российскую нефтегазовую промышленность и финансы, вторичные санкции на тех, кто эту войну спонсирует", - подытожил Зеленский.

Последний массированный удар - что известно

Как сообщал УНИАН, в результате российской атаки в большинстве регионов применяли аварийные отключения света. Россия наносила массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В Запорожье в результате российского удара по общежитию среди пострадавших есть маленькие дети.

Город Ладыжин Винницкой области остался без света и воды. также из-за российской атаки в Украине задерживаются железнодорожные поезда.

Вас также могут заинтересовать новости: