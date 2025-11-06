По словам военного, сейчас трасса Константиновка-Покровск является для украинских военных недоступной.

Российские оккупанты пытаются инфильтроваться пехотой, чтобы продвинуться к Константиновке, что в Донецкой области. Об этом сообщил офицер 12-й бригады "Азов" с позывным "Культура" в эфире "Громадське радіо".

"На мой взгляд, враг придерживается тех темпов, которые он отметил для себя, и продолжает пытаться инфильтроваться пехотой, со своими маленькими группами, в межпозиционном пространстве, чтобы пройти в Константиновку. Он пытается это делать. Его зачищают, уничтожают, но попытки от врага мы постоянно наблюдаем", - отметил боец.

Когда у него спросили, продвинулись ли как-то оккупанты на этом направлении за последнее время, "Культура" ответил:

Видео дня

"Наша бригада конкретно занимает не все это направление, поэтому я не могу говорить за все другие бригады. На нашем направлении все стабильно. За счет инженерных заграждений, минных шлагбаумов и тому подобных вещей, мы избегаем штурмов на технике, а то, что касается пехоты и просачивания, малыми группами нам удается уничтожать".

Военный отметил, что сейчас это направление является очень напряженным, поэтому "враг хотел бы здесь взять нас в оперативное или на полуоперативное окружение".

"Какие-то действия врага у них в тылу мы наблюдаем. Конкретно сказать, насколько, мы по интенсивности не почувствовали какого-то ослабления от врага. Но есть понимание, что Мирноград и Покровск, наверное, что является более приоритетным, потому что там у врага больший успех, к сожалению. И они сейчас концентрируются на этой истории. Но Константиновка, в любом случае, у них в планах является следующей", - подчеркнул офицер.

Также он добавил, что сейчас трасса Константиновка-Покровск является для украинских военных недоступной.

"Враг перешел эту трассу и даже на карте Deep State видно, что он уже занял Полтавку и дошел до Маяка и дальше. То есть эта трасса не является для нас доступной, логистика происходит другими путями. Конкретно на нашем направлении, то есть нашими логистическими маршрутами тоже враг очень заинтересован, постоянно ведет разведку, и даже иногда пытается делать поражения, если враг очень интересуется логистикой. Мы, соответственно, принимаем контрмеры, стараемся рассредоточить логистические маршруты, то есть использовать погодные условия и тому подобные вещи", - заверил "Культура".

Военный пояснил, что для армии РФ Константиновка является очень важным направлением, ведь здесь идет большая агломерация.

"...То есть здесь же Константиновка, Краматорск, Славянск, здесь большой дальше логистический маршрут на Изюм, это в целом такая важная агломерация, которая может в перспективе, в теории, стать для врага таким логистическим хабом. Поэтому, я думаю, что враг очень заинтересован в этих городах, ну и плюс он уже давно, много лет озвучивает эту историю, "выйти на границы Донецкой области", а для этого прежде всего эти города ему надо завоевать", - сказал боец.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что ВСУ контратаковали россиян в Купянске, но ситуация очень шаткая. По его словам, именно из-за нестабильной ситуации он не будет делать качество прогнозов - бои идут в городе, которые очень динамично меняются.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов сообщил, что во всем Покровске разворачиваются встречные уличные бои. Он отметил, что из Покровска поступает очень разноплановая информация, что почти невозможно сделать какую-то цельную картину.

"Я для себя сделал такой вывод, что сейчас Покровск - это сплошная серая зона. Россияне не смогли закрепиться. По крайней мере, они пытаются закрепиться на позициях. Наши военные проводят активные контрнаступательные действия. Никакого окружения, никакого серьезного варианта нет. Хотя, конечно с логистикой все очень и очень плохо", - отметил Жирохов.

Вас также могут заинтересовать новости: