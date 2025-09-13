Бойцы РДК проводят диверсии в России и обещают продолжать борьбу за свободу и смену режима.

Граждане России, которые воюют против диктатора Владимира Путина в составе Российского добровольческого корпуса(РДК), отказываются возвращаться домой и готовы продолжать борьбу, пока режим Кремля не падет, пишет The Telegraph.

26-летний "Уайт" из Самары, который провел два года на передовой в Украине, говорит: "Я всегда хотел жить согласно своим идеалам. Когда война закончится, я буду продолжать борьбу, пока Путин не падет".

"Вайт" и его подразделение проводили диверсионные операции на территории России, захватывая российских военнопленных и атакуя приграничные районы Белгорода и Курска. Многие члены РДК - бывшие бойцы группы "Вагнера" или гражданские, объединенные стремлением изменить ситуацию в своей стране.

21-летний доброволец "Ней" из Москвы также подчеркнул:

"Я точно не вернусь в Россию, пока Путин у власти. Если кто-то из нас и вернется, то на танке или бронетранспортере, но никогда как гражданские лица".

Члены РДК тренируются без остановки, готовясь к новым миссиям, и отмечают, что их борьба направлена не только против Путина, но и против всей политической системы РФ. 40-летний "Джон", бывший боец батальона "Азов", отметил:

"Не все закончится на Путине. Всю систему нужно перестроить с нуля. Но сначала мы должны защитить Украину".

Добровольцы подчеркивают, что главной целью их участия в войне является свобода и защита Украины, а не личная выгода или национальная принадлежность.

РДК на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее командир РДК Денис Никитин рассказал, кто из россиян воюет против Украины. На войне против Украины умирают, как правило, российские нищие, жители "глубинки" и бывшие зэки - жители больших городов не хотят идти на войну .

"За все время общения с пленными, а я их видел не одну сотню, ни разу не встретил кого-то из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга. Из этих городов люди не идут умирать за 200 тысяч", - отметил командир РДК.

