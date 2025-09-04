Аналитики прогнозируют, что в сентябре ситуация вокруг этого города будет обостряться.

Видеокадры, на которых показан российский триколор в городе Купянск являются пропагандой Кремля. При этом, есть основания полагать, что ситуация вокруг города будет усложняться.

Об этом заявили аналитики проекта DeepState, которые изучили ситуацию в городе. Они объяснили, что на видео был зафиксирован россиянин с флагом на окраине города. Там он находился беспрепятственно некоторое время. Но интересен тот факт, что сама съемка видео велась с разных точек и все из них в серой зоне.

При этом аналитики отметили, что хотя 10 корпус позже показал кадры поражений некоторых оккупантов на северных окраинах города в серой зоне, но делать выводы полного уничтожения врага довольно рано.

В проекте успокоили, что наличие противника на северных окраинах Купянска не является новостью. Россияне постоянно пытаются просачиваться в город и пытаются закрепиться хотя бы на окраинах, чтобы увеличить свое количественное присутствие для дальнейшего продвижения.

Но, как отметили в проекте, бойцы Сил Обороны стараются умножать эти попытки на ноль, но преимущество врага в пехоте сказывается.

В общем аналитики отметили, что данная история с российским флагом не единичный случай и ситуация имеет более масштабный характер.

"Сейчас осуществляются активные попытки штурмовых действий группами пехоты россиян, которые своими усилиями пытаются остановить украинские военные", - говорится в сообщении.

Аналитики предупредили, что в сентябре разговоры о Купянске будут возникать часто, потому что противник приблизился вплотную и активно прощупывает слабые места, которые он уже в некоторой степени обнаружил, а развивать успехи они берутся мгновенно.

Ситуация вокруг Купянска

Над Купянском сейчас огромная угроза, поскольку россияне собрали там большое количество своих резервов, чтобы пытаться прорваться в город, сказал офицер ВСУ Андрей Ткачук.

А в конце мая начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщал, что 90% города Купянск разрушено или повреждено.

Ситуацию в городе он назвал критической, ведь "враг ежедневно уничтожает общество, бросая невероятное большое количество управляемых авиационных бомб, артиллерии, реактивных систем залпового огня".

