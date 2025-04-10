По его словам, Украина продолжает развивать свои возможности.

Если Россия окончательно потеряет Крым, то это будет иметь наибольшее значение для россиян в войне против Украины. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

"Я бы сказал, что генерал Буданов так и сделает (разрушит Крымский мост, - УНИАН), когда будет готов. Знаете, я всегда считал, что Крым является решающей территорией этой войны. Если Россия потеряет Крым, который она незаконно аннексировала еще в 2014 году, если она окончательно его потеряет - это то, что имеет наибольшее значение, это то, что имеет наибольшее значение для россиян. И поэтому ключ к Крыму - это сначала изоляция. И это, конечно, означает, что нужно вывести из строя мост, а также разорвать сухопутный доступ", - сказал он в Радио Свобода.

По его словам, Украина продолжает развивать свои возможности.

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"Они, безусловно, имеют беспилотники и оружие, которое может достигать так далеко. Но это займет... Я имею в виду, что это огромный мост. Огромный. Вы не разрушите этот мост одной ракетой или одним беспилотником. Он значительный, и для этого понадобится значительное количество взрывчатки", - заявил генерал.

Он считает, что россияне знают об этом, и они поставили вокруг него много средств защиты:

"Но история полна примеров, когда войскам удавалось преодолеть хорошо защищенные сооружения и вывести их из строя. И я думаю, что если кто-то в мире может это сделать, то это будет Украина, и они сделают это, когда наступит нужное время. И у них все готово. Я с нетерпением буду ждать этого дня, но я не могу сказать вам, как именно они это сделают, потому что если это будет какая-то хитрая операция, то для этого нужно много средств, чтобы это сделать".

Крымский мост - что известно

Крымский мост остается целью для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа

Также он заверил, что ударов по Крыму меньше не стало, мол, "все работает в штатном режиме, как и на других направлениях".

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