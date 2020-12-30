По словам Кривоноса, в рядах военных царит разочарование.

Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос, которого накануне уволил Владимир Зеленский, рассказал об отношении в Вооруженных силах Украины к провозглашенному на Донбассе режиму прекращения огня.

По словам Кривоноса, военные на фронте не понимают киевских политиков, пишет "Апостроф".

"Не раз оказываясь в ситуации, когда тебе пытались запретить стрелять, я понимаю, что чувствуют военные. Большое разочарование, что люди пошли на войну воевать, а им запрещают это делать. Поэтому происходит падение морального духа в Вооруженных силах и отток специалистов", - отметил он.

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Кривонос утверждает, что за последние три года из рядов ВСУ уволились более 79 тысяч человек. Не все из них могут "вытравить из себя дух воина", добавляет экс-заместитель секретаря СНБО.

"Хорошо, если они нашли себя в гражданской жизни и могут на нормальной работе себя реализовать. А те, которые не реализовались, как раз и представляют большую проблему. Этот вопрос должен решаться на государственном уровне, чтобы те, кто защищал Украину, не были забыты. Должны работать масштабные программы по обеспечению поддержки тех, кто воевал ", - подчеркнул генерал, добавив о необходимости психологической реабилитации и возможности реализации вчерашних воинов в рядах подразделений территориальной обороны.

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Сергей Кривонос - генерал Вооруженных сил Украины, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС Украины.

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12 марта 2019 года президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

29 декабря Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Автор: Юрий Годован