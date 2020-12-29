Сергей Кривонос / фото УНИАН
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал сегодня, 29 декабря.
Согласно документу, Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.
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