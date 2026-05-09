Россия хочет просить еще одно перемирие в конце мая, - СМИ

Россияне хотят режима тишины на одном конкретном участке фронта.

Россия намерена попросить Украину еще об одном режиме тишины в последней декаде мая – для ремонта линии электропередач, которая питает Запорожскую атомную станцию. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, его цитирует The Moscow Times.

По словам Лихачева, перемирие нужно для проведения ремонта на линии "Днепровская", а его сроки привязаны к ситуации с уровнем воды в Днепре.

"Очень надеюсь, что – с учетом половодья и полноводности Днепра, нам нужен определенный уровень воды для решения проблем электроснабжения – режим тишины будем планировать на третью декаду мая", – заявил Лихачев.

При этом не уточняется, идет ли речь о локальном перемирии на определенном участке фронта, или в целом. Ранее Украина и Россия при посредничестве МАГАТЭ неоднократно вводили режим временного прекращения огня именно в районе Запорожской АЭС для проведения неотложных ремонтных работ.

Майское перемирие

Как писал УНИАН, накануне Дня победы 9 мая Россия объявила в одностороннем порядке о перемирии на 8-9 мая. Свое решение Кремль никак не согласовывал с Украиной, но пригрозил уничтожить центр Киева, если перемирие будет нарушено.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ предложил начать режим тишины на два дня раньше, чтобы обеспечить более широкий гуманитарный эффект.

После взаимных обвинений в нарушении предыдущих односторонних режимов тишины и на фоне серии усипешных ударов Сил обороны по объектам в РФ на арену вышел президент США Дональд Трамп и заявил, что по его якобы собственной инициативе Россия и Украина договорились о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая и большом обмене пленными в формате 1000 на 1000.

