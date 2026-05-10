Военный рассказал, ощутили ли на фронте перемирие

"Алекс" отметил, что война как шла, так и идет.

На фронте нет направления, где бы действительно сработало объявленное на 9 мая перемирие. Об этом сказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который является автором Telegram-канала "Офицер".

"Нет такого направления, где бы действительно заработало то "перемирие", о котором заявлялось в последние дни, более того, с каждым разом оно вызывает все больше насмешек, ведь эффективность таких мер давно всем известна", – написал он.

"Алекс" добавил, что война как шла, так и идет.

Видео дня

Он допустил, что где-то в стратегической глубине от линии боевого столкновения перемирие, возможно, и работает, но "нам об этом не известно".

Война в Украине – ситуация на фронте

9-11 мая в войне РФ против Украины наступило новое так называемое "перемирие".

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток по состоянию на 22:00 на фронте произошло 121 боевое столкновение с противником. Наиболее активен враг был на Гуляйпольском направлении, где 23 раза пытался атаковать позиции Сил обороны. 22 атаки противник совершил на Покровском направлении.

На юге Украины никакого перемирия нет, говорит спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, враг пытается прорваться на Гуляйпольском и Александровском направлениях.

В свою очередь, представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что эту паузу на фронте россияне используют для проведения ротаций. Враг пытается подвозить новые силы и готовиться к возобновлению активных боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: