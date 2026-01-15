Дроны могли запускать из Ирана: эксперт раскрыл детали ударов в Каспийском море

РФ использовала Каспийское море, в частности, для переброски оружия в Венесуэлу.

Россия длительное время использует Каспийское море для транспортировки военной продукции. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, комментируя аварию иранского судна в Каспийском море.

"Как из Ирана в Россию, так и из России в Иран. Это один из трафиков, которым россияне перебрасывают узлы агрегатов, иногда в целом виде средства поражения – начиная с танков, заканчивая ракетами. Перебрасывая через Иран, дальше идет по всему миру подсанкционная военная продукция. Один из вариантов движения на Венесуэлу российской военной продукции – это как раз этим Каспийским трафиком", – сказал Свитан.

Он добавил, что удары по этим судам можно было нанести в частности и морскими дронами. По словам эксперта, "это небольшая проблема" – завезти несколько беспилотных катеров и спустить их на воду через третьи страны.

"На Каспийское море выходит несколько государств, через которые мы могли это сделать. Один из вариантов, кстати, тот же Иран. Там у нас достаточно друзей среди курдов. Поэтому не исключаю возможность работы морских дронов по целям в Каспии. Хотя с точки зрения подготовки и выполнения боевой задачи оптимальнее было бы это делать воздушными дронами", – добавил Свитан.

Удары по Каспию: что известно

Ранее стало известно, что в Каспийском море, недалеко от Туркменистана, потерпел крушение иранский сухогруз Rona. Это судно неоднократно появлялось в расследованиях, которые изучали пути поставки России вооружения и подсанкционных комплектующих из Ирана.

Отметим, что ранее Украина уже атаковала регион Каспийского моря. В частности, в декабре источники УНИАН сообщали, что СБУ поразила нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть", остановив нефтедобычу на десятках скважин в этом районе.

