Как украинские пограничники воюют на фронте: репортаж Gazeta Wyborcza

Боевые возможности воинов-пограничников постоянно расширяются: кроме ствольной, они также оснащены реактивной артиллерией.

Сотрудники влиятельного польского издания "Gazeta Wyborcza" Петр Андрусечко (Piotr Andrusieczko) и Михал Ольшевский (Michał Olszewski) побывали в боевых подразделениях Государственной пограничной службы Украины, которые воюют на фронте. Собственные впечатления они описали в большой статье.

"Дроны, гаубицы, ракетные установки - украинские пограничники не пассивно наблюдают за российским нашествием. Эффект от действий некоторых бригад поражают", - говорится в публикации.

По словам польских журналистов, довольно странно, что пограничники, которые должны защищать границы Украины в тылу, на самом деле активно участвуют в боевых действиях на линии соприкосновения. Причем - с использованием некоторых видов тяжелого оружия.

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"Для чего пограничники выполняют задачи с применением артиллерии? Это требование времени. Также Государственная пограничная служба вынуждена реагировать на агрессию, которую Россия ведет против Украины. У пограничной службы сейчас есть артиллерия, но в начале полномасштабного вторжения, конечно, у нас не было таких ресурсов. Сейчас мы постоянно наращиваем наши возможности, чтобы наши люди могли выполнять свои задачи и уничтожать врага", - цитирует издание пресс-офицера ГПСУ Андрея Демченко.

"Наши воины являются неотъемлемой частью украинских сил обороны. Одними из первых в войне погибли военнослужащие Пограничной службы в городе Меловое Луганской области. Они погибли в первый день войны", - акцентировал представитель Пограничной службы.

Боевые возможности воинов-пограничников постоянно расширяются, кроме ствольной, они также оснащены реактивной артиллерией. Боевые подразделения ГПДСУ получили относительно небольшие буксируемые 128-мм пусковые установки RAK-SA-12 хорватского производства. Также они могут устанавливаться на военные внедорожники, что повышает их мобильность.

Собеседники "Gazeta Wyborcza" отметили, что боевая преемственность пограничных подразделений возможна благодаря сотрудничеству с поляками. О деталях сотрудничества говорить не могут, но известно, что известная польская фирма PHU Lechmar отвечает за часть поставок техники и боеприпасов.

Андрей Демченко, говоря о вооружении ГПСУ, смеется, что танков у них пока нет. С другой стороны, боевые подразделения развивают свои группировки разведывательных и ударных беспилотников. И, как говорится, имеют немалые достижения. Именно благодаря им во многих случаях удается остановить соперника.

Дроны постоянно модернизируются самими экипажами. К тому же, хотя "Бабы Яги" (вид БПЛА. - Ред.) используются преимущественно для ночных перелетов, украинские "дронщики" используют их и днем для отражения атакующих россиян, - пишут обозреватели польской газеты.

"Мне нравилась разведка. В последний день нам удалось обнаружить и сжечь склад минометных боеприпасов, потом мы нашли их пилотов и сделали их 200 (на военном сленге это означает убитых, - Ред.). Позже приехала машина, и мы ее уничтожили вместе с экипажем", - цитирует "Gazeta Wyborcza" 24-летнего пограничника из Чернигова.

"Когда мы возвращаемся с полигонов в Краматорск, Демченко вспоминает, как защищал границу с Россией в 2000-х и какие чудеса придумывали нефтеконтрабандисты. В одном из автомобилей он нашел $3 млн, а также обнаружил несколько подземных каналов, через которые контрабандисты переправляли топливо. Демченко находился в месте, где границей была улица: с одной стороны была Россия, с другой - Украина. Сейчас его рассказы звучат как анекдоты из старых, мирных времен. За горизонтом грохочет артиллерия, и когда мы общаемся с операторами дронов, ракеты падают на центр соседнего Краматорска", - описывают собственные впечатления от поездки польские журналисты.