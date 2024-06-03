Площадь пожара составила 4,5 тыс. кв. м

В Новосибирске произошел пожар на складе, где находились емкости с горюче смазочніми материалами.

Как пишут российские паблики, столб дыма виден из всех концов города.

В российском МЧС сообщили, что возгорание произошло на кровле здания, площадь пожара составляет 4,5 тыс. кв. м. На месте работают 55 специалистов и 16 единиц техники. Ранг пожара со второго номера повышен до третьего.

Предварительно, пострадавших нет.

Пожары и аварии в России - последние новости

После того, как россияне рано утром 24 февраля 2022 года совершили полномасштабное вторжение на украинскую землю, в РФ уже не раз звучали взрывы на разных предприятиях, которые помогали захватчикам продолжать воевать.

В частности, 2 июня в российской республике Коми под городом Ухта на НПЗ загорелся резервуар на 10 тысяч кубических метров, есть две жертвы. Очевидцы сообщили, что перед возгоранием слышали в районе НПЗ "несколько хлопков", а потом там заметили столб дыма.

31 мая, на Забайкальской железной дороге в Амурской области сошел с рельсов груженный углем грузовой поезд. По данным российских СМИ, всего с рельсов сошли 29 вагонов с углем. После происшествия в Приамурье начался серьезный пожар.

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