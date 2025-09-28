Украинским военным удалось разблокировать дорогу на Новороссийск для морских дронов.

В последние недели Силы обороны нанесли несколько ударов по военному аэродрому "Кача" неподалеку от оккупированного Севастополя. Таким образом расчищается дорога на Новороссийск для украинских морских дронов, заявил в эфире "Киев 24" директор программ безопасности центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук.

Еще с советских времен на этом аэродроме базировались противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка". Хотя это морально устаревшие машины, во время полномасштабной войны им неожиданно снова нашлось применение, говорит Лакийчук.

"Россияне нашли способ выискивать наши морские дроны на переходе в море, парами - вертолетом и Бе-12, и расстреливать их практически как мишень. И это было довольно эффективно", - рассказывает Лакийчук.

По словам эксперта, до сих пор украинские удары по Крыму наносились по более "жирным" целям, но теперь наконец-то дело дошло и до противолодочных самолетов в "Каче".

"Что это дало: сразу после ударов по "Каче" наши морские дроны смогли прорваться к Новороссийску и Туапсе. Вот как раз удары по "Каче" обеспечили эффективную работу по вражеским тылам", - пояснил эксперт.

Удары по Новороссийску и Туапсе

Как писал УНИАН, самолеты-амфибии Бе-12 на аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму были поражены 21 сентября. А уже 24 сентября произошла масштабная комбинированная атака морских и воздушных дронов на черноморские порты России.

Сначала сообщалось об атаке на порт Новороссийск, который одновременно является и военно-морской базой, и важным пунктом загрузки российской нефти на танкеры.

А чуть позже стало известно об успешной атаке морских дронов на порт Туапсе, где тоже есть нефтяные терминалы.

