После окружения украинскими военными, они сложили оружие и сдались в плен.

В Донецкой области арестованы 13 педагогов из Горловки, которые после мобилизации в "ДНР" воевали на стороне российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, 19 февраля 13 гражданских жителей Горловки в возрасте от 24 до 53 лет, во исполнение решения оккупационной администрации РФ о всеобщей мобилизации, вступили в ряды одного из мотострелковых подразделений НВФ РФ и отправились на боевое дежурство в с. Майорск Никитовского района Горловки.

"С 24 февраля указанные лица, кстати, представители сферы образования "ДНР", одетые в военную форму и вооруженные автоматами Калашникова, участвовали в полномасштабных военных действиях на стороне оккупантов РФ против Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 марта вооруженное формирование приспешников террористов было окружено украинскими защитниками в окрестностях Горловки, в результате чего 13 мобилизованных "педагогов" сложили оружие и сдались в плен ВСУ.

Они подозреваются в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украины).

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