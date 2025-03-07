В Великобритании обещают сделать "все необходимое, чтобы поддержать Украину".

Великобритания не исключает участия своих истребителей в патрулировании неба над западной частью Украины в рамках инициативы "Небесный щит", пишет The i Paper.

Отмечается, что в офисе премьер-министра Великобритании "отказались исключить возможность того, что британские истребители присоединятся к европейским ВВС" для патрулирования неба над западом Украины с целью защиты от российских атак.

Когда у представителя офиса премьер-министра спросили, готова ли Великобритания предоставить свои истребители для этого плана, он уклонился от конкретного ответа относительно будущих операционных решений, пишет издание. В то же время инициативу прокомментировал пресс-секретарь премьер-министра.

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"Мы сделаем все необходимое, чтобы поддержать Украину и обеспечить для нее максимально сильную позицию", - сказал он.

Как известно, 6 марта появились сообщения, что флот из 120 истребителей может быть развернут в рамках инициативы "Небесный щит", чтобы предотвратить удары по важным ядерным объектам без дальнейшей эскалации с Россией.

Поддержка Украины Великобританией: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Британия продолжит делиться разведданными с Украиной после прекращения поставок от США, хотя эти возможности будут более ограничены. В то же время эти данные позволят Украине обеспечить раннее предупреждение о нападении и определенный потенциал глубокого удара по России.

Также Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. На эти деньги профинансируют производство 5 тысяч ракет ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер.

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