Более того, оккупанты обещают заплатить людям за еду и одежду.

Одесский журналист, участник боевых действий российско-украинской войны Сергей Братчук обнародовал видео, на котором в селе Зеленовка Херсонской области российские оккупанты просят у мирных жителей еду и гражданскую одежду.

Российские солдаты начали осознавать, что власти РФ отправили их в Украину на верную смерть. Поэтому сейчас они пытаются сбежать из нашей страны.

Напомним, некоторые пленные военные РФ боятся возвращаться домой. Они уверены, что на родине их либо посадят, либо расстреляют свои же.

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