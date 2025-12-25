Оккупанты закрепились в Грабовском на Сумщине: в ГПСУ рассказали, какая сейчас ситуация

Также россияне сохраняют активность на отдельных участках границы в пределах Хотинской и Юнаковской общин.

Российские солдаты, которые зашли в село Грабовское Краснопольской общины Сумской области, откуда похитили более 50 украинцев, пытаются атаковать и продвигаться вглубь Украины, но это им не удается. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он объяснил, что указанный населенный пункт расположен непосредственно на линии границы с РФ.

"К сожалению, если говорить в целом о границе с РФ, то таких населенных пунктов достаточно много. Россиянам, которые зашли туда (в Грабовское - УНИАН) и пытаются продвинуться вглубь нашей территории, ничего не удается, потому что вся составляющие Сил обороны - подразделения ВСУ и ГПСУ - не дают врагу это сделать, применяя, в частности, артиллерию и беспилотные летательные аппараты", - сказал Демченко.

По его словам, в начале указанных активных действий противника некоторым украинским подразделениям пришлось отойти с отдельных позиций, однако российские силы не смогли продвинуться за пределы населенного пункта и испытывают огневое поражение. Сейчас, добавил спикер ГПСУ, также удерживаются позиции, на которых находятся военнослужащие ВСУ.

Кроме того, Демченко отметил, что россияне сохраняют определенную активность на отдельных участках границы в пределах Хотинской и Юнаковской общин Сумской области. В то же время, по данным пограничника, интенсивность атак противника здесь уменьшилась и результатов враг не имеет.

Как добавил представитель ГПСУ, в районе некоторых пограничных населенных пунктах Харьковщины армия РФ пытается действовать аналогичным образом - зайти туда и закрепиться. Однако, по состоянию на сейчас, успеха противник не имеет, потому что оказывается Силами обороны еще на подходе.

Ситуация на Сумщине - что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько дней назад россияне похитили 52 гражданских украинцев из села Грабовское в Сумской области. Среди них - где-то 17-18 человек призывного возраста, остальные - женщины и дети. Также там 13 украинских военных попали в российский плен.

В то же время представитель Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что оккупанты закрепились в южной части указанного населенного пункта, там продолжаются постоянные боевые столкновения. По его словам, зашли в Грабовское, вероятно, около 100 солдат мотострелковой бригады РФ.

