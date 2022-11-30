Отмечается, что потери украинской армии подпадают под гриф ограничения обнародования.

В Генеральном штабе ВСУ прокомментировали информацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что потери Украины на полномасштабной войне составили якобы 100 тысяч человек. По словам руководителя Управления связей с общественностью ВСУ Богдана Сеника, эти цифры Генштаб подтвердить не может.

Однако если это позволит привлечь РФ к ответственности, то Украина будет поддерживать действия для законного наказания страны-агрессора, отметил он в комментарии "УП". Также Сеник добавил, что информация о потерях ВСУ является служебной информацией.

"Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем лишь поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа. Нужно делать все для того, чтобы на скамье подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины", - отметил Сеник.

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Потери ВСУ на войне РФ против Украины и заявление главы ЕК: с чего все началось

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, Еврокомиссия оценила потери ВСУ в 100 тысяч человек. Соответствующие данные озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не уточняя, откуда она взяла такую информацию. Также она сообщила, что война унесла жизни более 20 тысяч мирных украинцев.

Однако вскоре видео с заявлением главы ЕК было удалено из Twitter. Вместо него опубликовали отредактированный ролик, на котором речь идет только об оценках экономических потерь. Как сообщалось, ущерб от российской агрессии вырос с 385 до 600 миллиардов евро.

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