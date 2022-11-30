Также война унесла жизни более 20 тысяч мирных украинцев, заявила Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия оценила потери Вооруженных сил Украины в развязанной Россией войне в 100 тысяч военнослужащих.

Соответствующие данные озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не уточняя, откуда она взяла такую информацию. Также она сообщила, что война унесла жизни более 20 тысяч мирных украинцев, а ущерб от агрессии вырос с 385 до 600 миллиардов евро. Видео с ее заявлением опубликовано в Twitter.

Глава Еврокомисии заявила о работе с Международным уголовным судом над созданием специализированного суда, который займется рассмотрением преступлений РФ.

Видео дня

Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия вместе с партнерами позаботится о том, чтобы Россия заплатила за нанесенные ею разрушения замороженными средствами олигархов и активами своего центрального банка.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 88 тысяч 880 вояк. За последние сутки украинские военные уничтожили 500 российских оккупантов.

Также РФ потеряла:

танков - 2 тыс. 914,

боевых бронированных машин - 5 тысяч 872,

артиллерийских систем - 1 тыс. 902,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 562.

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