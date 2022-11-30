Урсула фон дер Ляйен озвучила сомнительную информацию, не уточнив, откуда она ее взяла.

Видео с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о невероятных потерях украинской армии на развязанной Россией войне удалили из Twitter.

Вместо него опубликовали отредактированный ролик, на котором речь идет только об оценках экономических потерь. Как сообщалось, ущерб от российской агрессии вырос с 385 до 600 миллиардов евро.

Напомним, глава Еврокомиссии оценила потери Вооруженных сил Украины в 100 тысяч военнослужащих, не уточнив при этом, откуда она взяла такую информацию. Еще она сообщила, что война унесла жизни более 20 тысяч мирных украинцев,

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Именно эти сомнительные данные в последствии "исчезли" из ее заявления также без каких-либо объяснений.

Еврокомиссия оценила потери ВСУ: у Зеленского отреагировали

Представитель президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что информация о потерях ВСУ "чувствительна", поэтому ее может озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или сам президент.

"Мы обратились в Еврокомиссию с вопросом, откуда фон дер Ляен получила информацию", – отметил он, передает "Суспільне".

Первая версия видеозаявления главы Еврокомиссии:

Отредактированное видео:

Еврокомиссия оценила потери ВСУ: реакция Генштаба

Как заявил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник, Генеральный штаб не может озвучить потери украинской армии в полномасштабной войне против России.

"Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа. Нужно делать все для того, чтобы на скамье подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины", – отметил Богдан Сеник, передает "УП".

Потери России в Украине

Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 88 тысяч 880 военнослужащих. Только за последние сутки украинские военные уничтожили 500 российских оккупантов.

Также РФ плишилась: танков - 2 тыс. 914, боевых бронированных машин - 5 тысяч 872, артиллерийских систем - 1 тыс. 902, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 562.