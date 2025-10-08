Уже третьи сутки после атаки украинских дронов пылает Феодосийский нефтеналивной терминал. Об этом, ссылаясь на соответствующие данные спутниковой съемки, пишет мониторинговый канал Крымский ветер.
Отмечается, что в среду, 8 октября, в 01:40 начались третьи сутки с тех пор, как ВСУ ударили по нефтебазе, после чего там возник пожар.
"Ядовитый дым от пожара ветер разносит на десятки километров, страдают местные жители, а российские власти Крыма до сих пор инцидент замалчивают - не было сделано ни одного заявления", - говорится в сообщении.
По данным канала, накануне вечером шлейф дыма растянулся на 26 километров в западном направлении.
По данным издания Крым.Реалии, пламя охватывает все новые емкости, из-за чего много дыма. Местный активист рассказал, что из города выезжает много людей.
"Массово покинули город отдыхающие и туристы, остались только те, у кого путевки в санаториях. Феодосийцы пытаются отправить детей к родственникам и друзьям, чтобы как можно дальше от этого дыма, который окутал город. Ситуация очень серьезная, но местные власти ее замалчивают и не принимают меры для работы с населением по этой проблеме", - говорит активист.
Также это подчеркнул и российский блогер Александр Сергеев (Горный), который переехал из Москвы в Коктебель после аннексии Крыма.
"Феодосийский регион. Власть и депутаты молчат, молчит Сергей Аксенов, а нам здесь дышать нечем! Облако дыма опустилось на Старый Крым, Наниково, Коктебель. Першит в горле и кружится голова. Это экологическая катастрофа, а они молчат! Ваше молчание приведет к тому, что люди отравятся! Закрывайте окна, выключайте кондиционеры, носите маски! Берегите себя!" - обратился он к жителям.
Атака по Феодосийскому нефтеналивному терминалу
Как сообщал ранее УНИАН, 6 октября ночью были поражены мощности АО "Морской нефтяной терминал", что в оккупированной Феодосии в Крыму. В Генштабе ВСУ рассказали, что это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт. Он задействован в обеспечении оккупационной армии российского агрессора. В результате успешного попадания зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.
Впоследствии появились фото нефтебазы в Феодосии после удара ВСУ. Стало известно, что огонь перекинулся на новые резервуары. Через сутки после удара дым от пожара простирался на 12 километров.