Оккупанты на Донбассе активизировали работу по призыву на военную службу
На временно оккупированной территории Донбасса активизировали работу по призыву на военную службу.
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Об этом сообщается на сайте Министерства обороны со ссылкой на данные разведки.
«Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали агитационно-пропагандистскую работу по призыву на военную службу лиц в возрасте от 18 до 55 лет. В частности, увеличилось количество пропагандистских мероприятий, в т.ч. размещение объявлений в местных СМИ и в общественных местах», - говорится в сообщении.
Как отмечается, локальными операторами сотовой связи массово рассылаются СМС-сообщения с агитацией на службу по контракту.
Также оккупанты увеличили количество агитационных групп, командированных из состава соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов для ведения вербовочной работы в населенных пунктах.
В то же время в подразделениях противника продолжается переназначение офицерского состава звена «рота-батальон» по результатам инспектирования группировки российских оккупационных войск в июле комиссиями Министерства обороны РФ, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.
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