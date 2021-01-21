Омбудсмен отметила, что количество граждан, которых планируют передать на подконтрольную Украине территорию, постоянно меняется.

Подтверждены два маршрута, по которым может состояться процесс передачи на подконтрольную правительству Украины территорию незаконно заключенных граждан, которых подконтрольные РФ боевики удерживают на оккупированной части Донбасса.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

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Денисова отметила, что информация, которая касается односторонней передачи граждан постоянно меняется.

"Сейчас действительно подтверждено два маршрута, по которым может состояться процесс передачи, - через КПВВ "Майорское" и по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Киев. Однако количество граждан, которое планируют передать на подконтрольную Украине территорию, постоянно меняется. Кроме того, на этот час место пребывания наших сограждан неизвестно", - подчеркнула омбудсмен.

Новый обмен удерживаемыми лицами

16 января ряд российских СМИ распространил новость, что боевики на Донбассе готовы передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве председателя политсовета партии "оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что расценивает эти заявления руководства "ЛДНР" о намерении передать часть удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука как очередную попытку России уклониться от выполнения международных договоренностей.

В то же время в МИД обвинили РФ в нарушении устоявшихся механизмов освобождения удерживаемых лиц на временно оккупированных украинских территориях.

20 января Денисова заявила, что российские оккупанты должны передать Украине 9 удерживаемых лиц.

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Автор: Татьяна Поляковская