Впервые за всю войну: ветеран АТО о ударах по пусковым установкам российских ракет и дронов

В краткосрочной перспективе это может облегчить работу украинской ПВО.

В течение марта Силы обороны Украины уничтожили несколько пусковых установок для ракет "Искандер", и это происходит впервые с начала полномасштабной войны. Об этом рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра, в эфире Radio NV.

"В начале войны был один случай, когда россияне вообще от нас ничего подобного не ожидали. Но потом, когда они стали от нас этого ожидать, то начали действительно грамотно прятаться. У нас очень долго не было уничтоженных пусковых установок "Искандеров". За этот месяц уже несколько. И теперь к пусковым установкам "Искандеров" добавились такие импровизированные пусковые установки "Гербер", - сказал Дикий.

Он добавил, что это может свидетельствовать о системной и целенаправленной работе Сил обороны именно против пусковых установок российских ракет и дронов. На это, в частности, могли выделить отдельные ресурсы и подразделения.

"Надо понимать, что каждая такая удачная охота готовится не один день. Поэтому заменить собой ПВО это, конечно, не может. Но несколько ослабить нагрузку на нашу ПВО - это вполне возможно в краткосрочной перспективе. Ну а в долгосрочной перспективе - мы не забываем, что и в случае с "Искандерами", и в случае с дронами не так просто готовить экипажи. И вот как раз подготовка этого экипажа - это сложнее, чем выпустить новую "Герберу". Возможно, даже сложнее, чем создать очередную ракету к "Искандеру", - добавил Дикий.

Удары по российским пусковым установкам: что известно

Напомним, в марте Силы обороны поразили место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника типа "Шахед" в районе оккупированного Донецкого аэропорта. По данным Генштаба, удар был нанесен ракетами ATACMS и SCALP.

Также уже в конце марта Силы обороны поразили колонну пусковых установок "Бастион-М", которая запускает ракеты "Циркон". По данным ГУР, в результате атаки одна установка была уничтожена, еще одна - повреждена.

Также в течение месяца Силы обороны поразили шесть пусковых установок "Искандер", подсчитало издание Defense Express. Отмечается, что это может свидетельствовать о том, что Силы обороны приобрели новые возможности в ведении разведки и оперативной выдаче целевых указаний.

