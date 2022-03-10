Он отметил, что остается в Украине и гордится за свой народ.

Второй президент Украины Леонид Кучма обнародовал обращение к украинцам по поводу войны в Украине, которую развязала РФ.

Обращение Кучмы обнародовала у себя на странице в соцсети его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"За всю свою долгую жизнь я никогда не испытывал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни. Хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность. Что целую вечность россияне бомбят Харьков и Чернигов, Сумы и Киев, Житомир и Николаев.

Я остаюсь дома в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей. Объединившись вокруг Флага, Армии, Президента.

Украина – не Россия. И никогда не станет Россией. Не дождутся", - заявил Кучма.

Бывший президент отметил, что Украина уже побеждает и это не остановить.

"А в адрес РФ скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников, которые в один голос говорят: будьте вы прокляты", - заявил он.

Кучма сказал, что гордится "сверхчеловеческим мужеством" воинов ВСУ, самоотверженностью волонтеров и сплоченностью всех граждан.

Второй президент в обращении упомянул также об уничтожении российскими оккупантами Ирпеня, Бучи, Ворзеля, осады Мариуполя и бомбардировке российской авиацией роддома.