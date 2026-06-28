Какой талисман поставить на рабочий стол: подсказка в вашей дате рождения

Нумерологи утверждают , что правильно подобранный талисман на рабочем месте способен привлечь удачу и положительную энергию – и выбор такого предмета зависит от даты рождения, пишет timesofindia.

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Родившиеся 1, 10, 19, 28 числа

Управляющая планета: Солнце

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Амбициозные лидеры по натуре. Им рекомендуют поставить на стол картину или статуэтку семи лошадей – это будет способствовать достижению целей на работе.

Родившиеся 2, 11, 20, 29

Управляющая планета: Луна

Интуитивные и чувствительные люди. Хрустальная черепаха на столе поможет сохранить внутренний баланс и поддержит мотивацию.

Родившиеся 3, 12, 21, 30

Управляющая планета: Юпитер

Духовные оптимисты. Статуэтка смеющегося Будды изменит ауру вокруг и наполнит пространство положительной энергией.

Родившиеся 4, 13, 22, 31

Управляющая планета: Раху

Те, кто стремится к стабильности. Серебряный слон на рабочем столе, по убеждению нумерологов, устранит финансовые препятствия и укрепит уверенность.

Родившиеся 5, 14, 23

Управляющая планета: Меркурий

Общительные и любознательные. Денежное дерево (потос или эпипремнум) в горшке на столе привлечет финансовую стабильность.

Родившиеся 6, 15, 24

Управляющая планета: Венера

Заботливые и ответственные. Розовый кварц поможет сохранить гармонию в отношениях с коллегами и руководством.

Родившиеся 7, 16, 25

Управляющая планета: Кету

Склонны к самоанализу и духовному поиску. Статуэтка Ганеши, по традиции, дарует мудрость и устраняет препятствия на пути.

Родившиеся 8, 17, 26

Управляющая планета: Сатурн

Дисциплинированные и властные. Пирамида на столе, по мнению нумерологов, укрепит финансовое положение и поможет достичь желаемых результатов.

Родившиеся 9, 18, 27

Управляющая планета: Марс

Страстные и целеустремленные. Лягушка на трех лапах – классический символ достатка в восточной традиции – привлечет удачу и защитит от финансовых потерь.

Ранее УНИАН писал о 4 датах рождения, которые "благословлены" Богом.

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