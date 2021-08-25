Третий президент Украины говорит, что сегодня нация консолидирована в самых главных вещах.

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что за десять лет управления страной совершил немало ошибок, поскольку все делалось впервые, создавалось государство. Ранее Кучма назвал причины оккупации Крыма и войны на Донбассе.

В интервью УП он уточнил, что в стратегическом плане недооценил две важные вещи.

"Первая - это нашпигованность нашего политикума остатками московской агентуры и прямых "гебистов", и агентов влияния. Я даже представить не мог, сколько "закладок" (и в прямом, и в переносном смысле) оставила здесь на высоком уровне эта структура. Знал бы - действовал бы иначе",- рассказал Кучма.

"А вторая вещь, которую я недооценил - это потенциал украинского гражданского общества. Оно уже давно опережает власть, доказывая это в самые острые моменты современной истории, но впервые я почувствовал эту зрелость и эту энергию в дни Майдана", - добавил он.

Читайте такжеКучма не ответил, убийца ли Путин, и посоветовал журналистам не задавать этот вопрос Зеленскому

Кучма также ответил на вопрос, кто и что является крупнейшим врагом Украины. По его мнению, это раздор украинцев, их неспособность быть вместе в решающий момент.

"Но мне хочется верить, что сейчас, на этом историческом этапе, мы с этим врагом справимся. Сегодня нация консолидирована в самых главных вещах. А с внешними врагами разобраться возможно, лишь когда мы вместе", - уверен экс-глава государства.

Как сообщал УНИАН, накануне третий президент Виктор Ющенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель, которую Зеленский недавно наградил орденом, в 2008 году не дала добро на получение Украиной Плана действий по членству в НАТО.

Автор: Юрий Годован