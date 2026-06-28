Сколько будут стоить 100 долларов в Украине до 5 июля: свежий прогноз банкира

Украинцам не стоит ожидать рекордов от курса валют.

Ближайшая неделя в Украине будет рассматриваться как продолжение режима осторожной стабильности. Предпосылок для резких изменений курса валют пока нет

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН уточнил, что в конце месяца валютный рынок традиционно привлекает повышенное внимание бизнеса и населения, но курсовых сенсаций не стоит ждать.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине в последние дни июня и в начале июля будет находиться в пределах 44,6–45,25 гривни, а евро - 51,5–52,5 гривни.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях до 5 июля будут стоить 4460–4525 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется для украинцев в 44600–45250 гривень. Что касается европейской валюты, то 100 евро в гривнях будут стоить 5150–5250 гривень, а 1000 евро в гривнях - 51500–52500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что июль вряд ли станет месяцем валютных сенсаций, в отличие от июня. По его словам, курс доллара может оставаться вблизи 45 гривень и даже ситуативно расти, но без признаков потери гривней устойчивости или контролируемости

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