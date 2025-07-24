В частности системы Hawk и Bradley уже показали свою эффективность на поле боя в Украине, отметил Павел Нарожный.

ЗРК Hawk, которые Украина планирует приобрести у США - довольно устаревшие. Однако модификация Phase III является наиболее модернизированной среди них. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

"Что они способны сбивать - абсолютно все дроны, которые запускают россияне. Они способны сбивать крылатые ракеты и самолеты, вертолеты в зоне своего действия. Она способна уничтожать значительное количество угроз, которые есть в нашем воздушном пространстве. Такие системы Hawk нам уже передавали - и США и Испания, Греция. Они есть на вооружении в Украине и они эффективно используются. Эти системы нам как воздух нужны, потому что все понимают, что количество угроз с воздуха будет только увеличиваться", - сказал Нарожный.

Кроме того, Украина планирует приобрести у США и БМП Bradley. По словам Нарожного, задачей этих машин на поле боя в Украине является транспортировка пехоты и ее поддержка.

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"И эти системы - они довольно эффективны. Главный ее плюс - она очень хорошо защищена. И у нее стоит автоматическая пушка. Их наши пехотинцы просто обожают. Они нам нужны, сколько есть в американской армии, мы все готовы забрать", - добавил Нарожный.

Он также прокомментировал интервью Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского The Washington Post. В нем Головком в частности заявил, что Украине нужно дальнобойное оружие от союзников для ударов по РФ без всяких ограничений. По словам эксперта, Украине это необходимо в первую очередь для защиты собственного неба.

"Мы ежедневно разбираем Patriot, Hawk, различные другие системы ПВО. Мы строим щит, а враг постоянно увеличивает производство своих ракет и дронов. Мы должны не бесконечно развивать этот щит. Мы должны уничтожить на земле эти дроны, производство, специалистов этих дронов. Чтобы нам не надо было останавливать врага на нашей территории", - пояснил Нарожный.

Эксперт отметил, что теоретически Украина может получить от США ряд средств воздушного нападения.

"Это ракеты JASSM, аналог Storm Shadow и SCALP. Это ракеты воздушного пуска с дальностью 500 километров... Это могут быть КАБы большого радиуса действия - до 300 километров. Это бомбы с реактивным двигателем. И наиболее идеальный вариант - это Tomahawk. Но здесь много вопросов - это пусковая платформа, передачи технологий. Эти Tomahawk США не передавали пока ни одному из своих союзников", - отметил Нарожный.

Оружие от США: что известно

Накануне стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Украине двух пакетов оружия и оборудования на общую сумму 322 миллиона долларов. Туда в частности войдут ракетные системы HAWK Phase III и БМП Bradley, а также их ремонт и поддержку.

"Реализация этой предложенной продажи потребует временной служебной командировки примерно пяти представителей правительства США и пятнадцати подрядчиков в Украину. Эта предложенная продажа не будет иметь негативного влияния на обороноспособность США", - добавили в американском Агентстве по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности.

В то же время издание Politico писало, что один из главных союзников Украины отказался от проекта Трампа по закупке оружия. Как оказалось, Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия из-за призыва президента Франции Эммануэля Макрона создавать собственную оборонную промышленную базу за счет закупок на местном рынке.

"Французское правительство также испытывает трудности с увеличением собственных расходов на оборону, поскольку пытается сократить бюджет и сдержать огромный дефицит", - отметили в Politico.

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