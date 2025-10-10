Маша хоче стати співачкою світового рівня.

Старша донька відомої української співачки Олі Полякової - Маша - розповіла про життя в Америці. Дівчина також відповіла, чому вирішила поїхати з України.

Не секрет, що Маша зараз здобуває освіту в престижному музичному коледжі Берклі. За словами дівчини, у навчальному закладі вона має доступ до технічної бази, якого немає в нашій країні.

"Навчання набагато краще. Якщо навіть з Америкою у мене нічого не вийде, я все одно буду професіоналом на рівні, якого в нас нема в Україні. У нас просто немає доступу до студій - технічної бази фактично нема. Все доводиться робити самотужки", - розповіла Полякова в інтерв'ю Даші Вершиленко.

Маша додала, що хоче будувати свою кар'єру в США, однак, можливо, переїде жити у Європу.

"Я поки хочу закінчити університет, розвивати кар'єру, а потім, можливо, переїхати до Європи. Я не дуже "американська" людина. Хочу працювати по всьому світу. Але я дуже сумую за квартирою, за дачею, за магазинами. Мені батьки надсилають гроші, проте не скажу, що це багато. 200-300 доларів раз на два тижні", - зізналася донька артистки.

