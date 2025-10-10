Благодаря работе разведки ВСУ получили информацию о планах противника по наступлению.

Участок фронта в районе Доброполья в августе был одним из самых горячих на фронте. При этом потеря города привела бы к негативной цепной реакции на всей линии фронта. Однако украинские Вооруженные силы смогли переломить ситуацию и отбросить врага. Какие факторы стали решающими для успеха – рассказал в интервью The War Zone подполковник Арсен "Лемко" Дмитрик, начальник штаба подразделения "Азов".

Он рассказал, что под Добропольем Россия использовала силы 51-й армии, к которой присоединились морская пехота и 8-я армия. В целом численность противника на этом участке составляла около 100 000 человек.

Он также подчеркнул, что успеха удалось достичь во многом благодаря работе разведки, благодаря которой ВСУ получили информацию о планах противника по наступлению.

Видео дня

"Кроме того, несколько украинских сил объединились, чтобы стабилизировать этот фронт. С нашей стороны было более 100 командиров. В начале августа мы создали совместный командный пункт. Все подразделения, которые принимали участие в этой операции по отражению наступления противника, присоединились к этому командному пункту", - рассказал он.

Таким образом, это был единый центр командования и управления, откуда отдавались приказы различным подразделениям, действовавшим совместно в качестве объединенных сил.

По словам "Лемка", в операции принимали участие более 10 различных подразделений. Была внедрена система корпусов, которые отвечали за определенную зону. Для поддержки к командному пункту присоединился командир штурмовых сил, а также беспилотные авиационные силы. Общее руководство осуществлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский:

"Этот командный центр был построен на базе "Азова". Однако разные командиры привнесли свои уникальные знания. Нельзя сказать, что кто-то конкретно принес нам главный успех. Это общий успех".

При этом он отказался предоставлять больше деталей о действиях разведки и общей тактике, рассказав лишь, что украинские силы обороны начали использовать небольшие группы для контратаки противника с разных флангов.

"Эта операция еще не закончена, поэтому мы не можем ее комментировать, но есть некоторые участки на линии фронта, где враг полностью сдался. Но их не много, всего несколько десятков человек", - добавил он.

В то же время, подчеркнул командир "Азова", хотя российская операция на этом участке фронта не увенчалась успехом, однако с врагом еще полностью не покончено, и боевые действия продолжаются.

Он также отметил, что, хотя враг имеет возможность провести новые контрнаступления, но они не будут такими, как в начале августа, из-за высоких потерь.

"Мы уничтожили сотни их машин и различного оборудования, а у них тысячи раненых солдат", - подчеркнул он.

Говоря о ситуации в Покровске, он отметил, что цель врага — войти в город.

"В последние месяцы враг может это сделать. Враг пытался проникнуть в город, используя небольшие штурмовые группы пешком. Они не используют транспортные средства. Но наши подразделения, которые стоят на защите Покровска и Мирнограда, действительно убивают много врагов", - подчеркнул он.

Ситуация под Добропольем - новости

Как сообщал УНИАН, 29 сентября Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский сказал, что на Добропольском направлении благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают ликвидацию российских оккупантов, которые оказались в котлах в районе Доброполья. Однако враг туда постоянно подбрасывает свои силы, поэтому ситуация очень сложная.

Вас также могут заинтересовать новости: