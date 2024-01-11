По его словам, в РФ мобилизационные ресурсы небезграничны.

Украинские воины с начала полномасштабной войны уничтожили до 90% личного состава профессиональных частей армии РФ. Те, кого РФ сейчас берет в свои войска, - это дополнительный ресурс без надлежащей подготовки и слаживания.

"Во-первых, в РФ мобилизационные ресурсы небезграничны, хотя многие аналитики говорят, что безграничны. Я просто знаю Россию и ее возможности, поэтому нахватать всех они могли. Но с другой стороны и модель скрытой мобилизации, то есть плановая прямая мобилизация, привлечение под силовым форматом по квотам из каждой области в рамках неофициальной мобилизации, наемники, зэки, частные структуры, которые формируют подразделения для Вооруженных сил РФ, спецслужбы – эта вся армада испытана. И 2023 год показал, что все возможности они имели, и возможности по скрытой мобилизации до 1 млн человек фактически сейчас обесценены, потому что все оно не дает такого эффекта", - заявил экс-глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж в эфире "Эспрессо".

По его словам, сейчас на главные участки фронта россияне бросают более или менее профессиональные части, но они не решают задачу. Генерал убежден, что прошлый год был для РФ провалом, а в 2024 году захватчики уже не имеют возможности делать что-то системно.

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"После выборов в РФ начать мобилизацию при их таких потерях – огромная проблема для российского общества. Путин бы хотел на фоне победы демонстрировать, что он что-то достиг, но результата нет при огромных потерях. После выборов начать массовую мобилизацию под угрозой наших наступлений для Путина - огромная дестабилизация, потому что это приведет к сдвигам в системе и проявит слабость режима, что почувствует путинское окружение и зомбированное российское общество", - подчеркнул Маломуж.

По его мнению, ВСУ надо выдержать вражескую мощь зимой, а весной новая стратегия обеспечит меры для уничтожения оккупантов на фронте и в тылу. генерал считает, что никакая мобилизация в РФ уже не будет актуальна, поскольку многие россияне поймут, что при таком формате российские мобилизованные будут уничтожены. Маломуж спрогнозировал, что под влиянием наших побед сдвинется ситуация в России.

Потери России в войне

По состоянию на утро 11 января Вооруженные Силы Украины ликвидировали 367 620 оккупантов.

Как писал Нью-Йорк, Россия перехватывает инициативу на фронте за счет превосходства в живой силе.

Отдельно, оккупанты в крынках выполняют "маневр Жукова" - разминируют позиции ВСУ своими солдатами.

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