В частности, добровольцы едут из 16 стран мира.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что уже более тысячи иностранцев едет в Украину для вступления в интернациональный легион обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы бок о бок с украинским народом бороться против агрессора. Их общее количество уже перевалило за тысячу человек", - подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что соответствующие заявления продолжают поступать.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ввел с 1 марта безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион обороны Украины. Безвиз вводится временно на период действия военного положения.