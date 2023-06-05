Противник за сутки, в частности, потерял пять военных авто, отметил спикер Восточной группировки войск украинской армии.

На Бахмутском направлении за сутки были ликвидированы более 60 российских захватчиков, 119 - получили ранения, и один противник оказался в плену.

Уничтожен, в частности, один наблюдательный пункт вражеской роты и пять военных машин, рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире "FreeДом". "69 оккупантов уничтожили за сутки, 119 мы ранили, и один - попал в плен. Также уничтожены три артиллерийских орудия, противотанковый комплекс, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и также два полевых (возможно, речь идет о складах - Ред.) с боеприпасами...", - поделился он.

Спикер добавил, что противник 352 раза наносил удары по позициям защитников украинского государства и трижды применял авиацию. Череватый отметил, что сейчас на Бахмутском направлении враг проводит ротацию, поэтому боев стало меньше.

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"...За эти сутки только одно боевое столкновение было, но враг прикрывает свои ротационные мероприятия интенсивным огнем... Планово наносим удары. Ведем другие подготовительные мероприятия для того, чтобы врагу не удалось спокойно разместиться на тех позициях и проводить и дальше атакующие действия", - сказал он.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 5 июня уже составляют примерно 210 350 захватчиков.

Ситуация на Бахмутском направлении - сегодня это стоит знать

Украинские воины в начале мая пошли вперед на этом направлении и смогли освободить от россиян немало нашей земли. Российская сторона утверждала, что оккупанты смогли полностью захватить Бахмут, однако Минобороны Украины эту информацию не подтвердило.

Сергей Череватый говорил, что ВСУ в Бахмуте достигли главного - истощили российскую частную военную компанию "Вагнер" и заставили наемников бежать с огромными потерями.

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