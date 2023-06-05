За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 410 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения потери российской армии уже составили 210 350 человек убитыми, сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага в технике за вчерашний день выглядели следующим образом:
11 танков (всего ‒ 3848),
11 боевых бронированных машин (7523),
12 единиц ствольной артиллерии (3567),
1 реактивная система залпового огня (584),
5 средств противовоздушной обороны (349),
14 беспилотников оперативно-тактического уровня (3189),
4 крылатые ракеты (1136),
7 автомобилей и автоцистерн (6312),
5 единиц специальной техники (484).
Таким образом, за вчерашний день россияне теряли все виды боевой техники, кроме кораблей, самолетов и вертолетов.
Ситуация на фронте – последние новости
Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке, что враг предпринимает попытки наступать на Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Только за последние сутки на этих участках отражено в общей сложности 29 вражеских атак.
В то же время российский Генштаб и американский Институт изучения войны сообщают о наступлении украинских сил на стыке Донецкой и Запорожской областей – в районе Великой Новоселовки. Россияне утверждают, что все атаки отбили, а независимые аналитики говорят, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов. Украинский Генштаб эту информацию не никак не комментировал и ничего подобного не заявлял.