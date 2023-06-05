Оккупанты уже потеряли более 210 тысяч своих солдат, заявляет Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 410 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения потери российской армии уже составили 210 350 человек убитыми, сообщает Генштаб ВСУ.

Потери врага в технике за вчерашний день выглядели следующим образом:

11 танков (всего ‒ 3848),

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11 боевых бронированных машин (7523),

12 единиц ствольной артиллерии (3567),

1 реактивная система залпового огня (584),

5 средств противовоздушной обороны (349),

14 беспилотников оперативно-тактического уровня (3189),

4 крылатые ракеты (1136),

7 автомобилей и автоцистерн (6312),

5 единиц специальной техники (484).

Таким образом, за вчерашний день россияне теряли все виды боевой техники, кроме кораблей, самолетов и вертолетов.

Ситуация на фронте – последние новости

Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке, что враг предпринимает попытки наступать на Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Только за последние сутки на этих участках отражено в общей сложности 29 вражеских атак.

В то же время российский Генштаб и американский Институт изучения войны сообщают о наступлении украинских сил на стыке Донецкой и Запорожской областей – в районе Великой Новоселовки. Россияне утверждают, что все атаки отбили, а независимые аналитики говорят, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов. Украинский Генштаб эту информацию не никак не комментировал и ничего подобного не заявлял.

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