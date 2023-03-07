Украинские защитники ежедневно героически борются за нашу страну. За прошедшие сутки, 6 марта, бойцы Вооруженных сил Украины "минуснули" более тысячи российских оккупантов.
В сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 марта 2023 ориентировочно составили:
- личного состава - около 154 830 человек (+1060 за минувшие сутки);
- танков - 3432 (+9 за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин - 6714 (+11);
- артиллерийских систем - 2456 (+23);
- средств ПВО - 253 (+3);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2095 (+9);
- автомобильной техники и автоцистерн - 5323 (+16);
- специальной техники - 236 (+2).
Также с начала полномасштабного вторжения уничтожено: РСЗО - 488 единиц, вертолетов - 289, крылатых ракет - 873, кораблей/катеров - 18.
Ситуация на фронте по состоянию на 7 марта - что известно
За минувшие сутки украинские воины отбили более 140 атак противника. Основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
При этом российские оккупанты нанесли 50 авиационных и пять ракетных ударов. Также войска РФ использовали иранские БПЛА. В свою очередь армия Украины нанесла 15 авиаударов по сосредоточению сил российских захватчиков.