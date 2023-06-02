За эти сутки 107 оккупантов уничтожены, 126 получили ранения на Бахмутском направлении.

Вооруженные силы Украины в Бахмуте достигли главного - истощили и заставили ЧВК "Вагнер" бежать с огромными потерями. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Мы достигли главного: мы истощили, убили их и заставили "Вагнер" бежать и мы сейчас наносим мощные удары по их группировке и войска, которые заходят вместо "Вагнера", мягко говоря, не очень стремятся это делать. Они знают, что было с их предшественниками, их моральный дух далек от оптимального", - сказал он.

Он также рассказал, что сейчас враг свои ротационные меры в Бахмуте прикрывает мощным огнем. За эти сутки враг 450 раз бил из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по украинским позициям, совершил 6 авианалетов.

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"Мы не даем врагу спокойно проводить ротацию, наносим удары - 107 оккупантов уничтожены, 126 получили ранения, уничтожили вражеский БМП, 7 орудий, самоходную артиллерийскую установку "Пион", 3 полевых склада с боеприпасами и 4 военных автомобиля", - сказал Череватый.

По его словам, рад западных СМИ "разнесли" слова главаря "Вагнера" Евгения Пригожина о якобы победах в Бахмуте, опубликовав невероятные потери группировки.

"Цифры разные в потерях "Вагнера" - и 60 тысяч и 100 тысяч. Однако многие сходятся во мнении, что минимум 20 тысяч убитых при попытке взять областной центр это невероятно много", - пояснил спикер.

Ситуация на Бахмутском направлении

Как сообщал УНИАН, 1 июня в ВСУ сообщили, что российские войска существенно уменьшили активность на Бахмутском направлении фронта. За сутки там зафиксировали всего четыре боестолкновения.

Один из западных чиновников на условиях анонимности сказал журналистам, что во время попыток захватить Бахмут Донецкой области Россия потеряла более 60 тысяч военных убитыми и ранеными.

Бои за небольшой город Бахмут продолжаются с августа 2022 года.

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