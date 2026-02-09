Оккупанты ударили дронами по Богодухову, погибла мать с ребенком, есть раненые (фото)

Российский дрон попал прямо в дом, где проживали люди.

В Харьковской области в результате удара российского беспилотника погибли женщина с ребенком, есть пострадавшие. В Днепропетровской области также есть раненые.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ночью оккупанты атаковали ударными беспилотниками частный сектор города Богодухов. Одно из попаданий произошло по жилому дому, он был полностью разрушен. Возник пожар на площади 50 м кв.

"Из-под завалов извлечены тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека пострадали", - говорится в сообщении.

Кроме того, Александр Ганжа, начальник Днепропетровской областной военной администрации заявил, что в результате атаки БПЛА в Шахтерском Синельниковского района пострадали 9 человек, среди них - 13-летняя девочка.

"Все раненые доставлены в больницу. 57-летняя женщина - "тяжелая". Остальные в состоянии средней тяжести", - отметил он.

Ганжа добавил, что загорелся трехэтажный дом, там повреждены крыша и перекрытия. Еще в одном многоквартирном доме разбиты окна. Горел гараж.

"Беспилотником агрессор попал и по Васильковской общине. Возник пожар. Повреждены 3 частных дома", - сообщил начальник ОВА.

Также по Никопольщине российская армия била артиллерией и FPV-дронами. Там пострадали райцентр, Марганецкая и Червоногригоровская общины. Люди не пострадали.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 февраля оккупационная армия нанесла по Одессе массированный дроновый удар. В результате очередной вражеской атаки повреждения получили жилые дома и коммуникации.

Сообщалось, что погиб 35-летний мужчина. Пострадали два человека, среди которых - 19-летняя девушка.

