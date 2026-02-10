'Огурцы – новое золото': обычные овощи в России стали деликатесом, рост цен продолжается

Российская экономика начала 2026 год с резкого скачка цен и падения доходов.

Поскольку цены на товары первой необходимости вышли из-под контроля, россияне заполонили социальные сети жалобами на то, что они вынуждены отказываться от такси, маникюра, билетов в кино – и огурцов. "Огурцы теперь стали предметом роскоши", – пожаловалась одна из россиянок, перечисляя вещи, от которых ей пришлось отказаться из-за роста цен.

"Придется есть манго и драгонфрут вместо огурцов", – пошутил другой пользователь, сравнивая цены на экзотические импортные фрукты со скромными овощами, которые лежат в коробках с ценниками до 500 рублей за килограмм. В Telegram и на других платформах сотни видеороликов показывают россиян, балансирующих между отчаянием и висельным юмором при виде некогда привычных товаров, на которых теперь красуются заоблачные ценники, пишет The Times.

Еще одна из россиянок заявила, что не покупает одежду и косметику, не ходит к врачу, старается не покупать никаких добавок или таблеток. Поэтому для нее осталось только отказаться от еды.

"Новое золото" на прилавках

Сообщается, что цены в супермаркетах к новым максимумам с начала года подтолкнули сезонные факторы, изменения в налогах и упрямо высокая инфляция, вызванная годами повышенных расходов на "оборону" [полномасштабную войну против Украины]. После того как 1 января НДС вырос с 20% до 22%, компании дали понять, что это повышение будет переложено на плечи потребителей.

За первые 12 дней января Росстат сообщил о росте цен на 1,26%. За этот короткий период стоимость огурцов подскочила на 21,3%, а помидоров – на 13,6%. В России, где десятилетиями среднее домохозяйство было вынуждено тратить 30% своего дохода на еду, эти повышения стали особенно болезненными, говорится в материале

Считается, что в прошлом году цены на рыбу в РФ выросли на 22%, на кофе – на 15–25%, на чай – на 10–20%, на сезонные фрукты – на 15–20%, а поездки на общественном транспорте подорожали на 20%.

"В последнее время одна мысль о походе в продуктовый магазин наполняет меня яростью. Уже почти год я выживаю на просроченных продуктах, которые продают возле моего дома. Сначала есть такое очень неприятно. Потом привыкаешь и принимаешь это. Другого способа питаться просто нет", – рассказала еще одна россиянка из Владивостока.

Согласно опросу Банка России, проведенному в прошлом месяце, потребительская уверенность упала до трехлетнего минимума в начале 2026 года: 53% респондентов пожаловались на "очень сильный" рост цен. Официально инфляция в прошлом году составила около 5,6%. Однако МВФ оценил ее в 9%, что более чем вдвое превышает среднемировой показатель.

Чиновники советуют "не тратить" - народ в ярости

Чиновники подверглись критике за попытки преуменьшить общественное беспокойство. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, к примеру, заявил, что россиянам не стоит бояться резкого роста цен, а кремлевский диктатор Путин лишь отметил, что высокая инфляция в этом месяце была "ожидаемой". Однако основной удар общественного гнева принял на себя министр финансов республики Карелия Александр Климочкин, после того как объявил челлендж "февраль без трат" в первый день этого месяца.

"Это уникальный вызов, когда вы целый месяц покупаете только самое необходимое и исключаете ненужные расходы", – объяснил он в сети, весело советуя жителям избегать покупки одежды, походов в кафе и рестораны, поездок на такси и посещения кинотеатров, чтобы "превратить экономию в игру". Пост вызвал сотни возмущенных ответов от россиян.

"Они в курсе, что большой процент населения уже давно вынужден регулярно отказывать себе во многом? Какие еще расходы мне урезать? Ипотеку? Коммуналку? Еду?", - написал один из них.

За этим последовало униженное публичное извинение Климочкина, но поток жалоб в сети обнажил, насколько остро простые россияне ощущают тиски растущего экономического давления. В первые годы войны экономический рост стремительно шел вверх, хотя и сопровождался безудержной инфляцией, но в этом году экономика России демонстрирует признаки ослабления. Рост замедлился до черепашьих темпов, обремененный снижением цен на нефть. Нефтегазовые доходы, основа государственных фондов, в прошлом месяце сократились вдвое по сравнению с январем прошлого года, показав самый низкий результат более чем за пять лет, пишет СМИ.

Нефтяной удар от Индии

Индийские нефтеперерабатывающие заводы также готовятся отказаться от закупок российской нефти с апреля, поскольку Дели стремится заключить торговую сделку с Соединенными Штатами. Индия и Китай были крупнейшими покупателями российских энергоресурсов с момента введения западных санкций против Москвы после ее вторжения в Украину почти четыре года назад.

Дефицит бюджета компенсируется более высокими налогами, которые бьют по простым россиянам, в то время как постоянно растущие расходы на оборону [половина госбюджета] приводят к тому, что социальное обеспечение, образование и здравоохранение все больше лишаются финансирования. Путин на недавней встрече с чиновниками признал, что экономический рост составил 1%, что значительно ниже целевого показателя в 1,5%, но отмахнулся от опасений.

"Мы знаем, что это замедление было не просто ожидаемым – можно даже сказать, оно было рукотворным: оно связано с целенаправленными мерами по снижению инфляции", – сказал он.

