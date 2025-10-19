Россия вторгалась в Украину, имея полное превосходство и в беспилотниках, и в системах РЭБ.

Украина сохраняет преимущество над РФ в беспилотных технологиях в целом, хотя существует несколько узких мест, где мы имеем проблемы. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал соучредитель проекта Drone.ua, эксперт в области дронов и робототехники Валерий Яковенко.

Он отметил, что в самом начале полномасштабной войны россияне имели преимущество в дроновой компоненте: российская армия уже имела достаточно много разведывательных дронов, которые залетали достаточно глубоко на украинскую территорию. Так же россияне значительно опережали нас в обеспечении войска системами РЭБ.

Однако довольно быстро ситуация изменилась. С одной стороны Силы обороны нашли недорогие и эффективные способы противодействия российским дронам-разведчикам. С другой стороны украинская промышленность достаточно быстро наладила и масштабировала производство собственных беспилотников различных типов.

Видео дня

"На сегодня у нас самая большая дроновая экосистема на планете, которая производит больше дронов, чем любая страна в мире. Сегодня преимущество абсолютно на нашей стороне, когда мы говорим в целом об экосистеме дронов, и периодов, когда становилось бы иначе, за время войны не было", - говорит Яковенко.

Вместе с тем, есть "несколько критических и неприятных моментов", признает специалист. Одним из таких моментов является ситуация с оптоволоконными беспилотниками, по которым у нас преимущества нет, а есть паритет с россиянами.

Яковенко также видит принципиальную разницу между украинскими и российскими дальнобойщиками дронами. Российские "Шахеды" используются для террора гражданского населения, ими не бьют по военным целям, а потому в целом это достаточно примитивные беспилотники, говорит эксперт.

"Это оборудование, которое применяется для террора, и оно работает эффективно с точки зрения запугивания, вынуждения нас находиться в бомбоубежищах. Это то, что достаточно сильно демотивирует и подавляет украинский народ. Но, тем не менее, это достаточно простое оборудование, на которое враг делает ставку", - отметил Яковенко.

Дроновая война: последние новости

Как писал УНИАН, специалист по системам РЭБ Сергей Бескрестнов предупредил, что вскоре российские FPV-дроны на оптоволокне смогут доставать до Харькова и Запорожья. Эффективного противодействия этой угрозе пока нет.

Также мы рассказывали, что западные стартапы соревнуются в том, кто первый создаст эффективную систему противодействия вражеским беспилотникам, которая бы при этом не стоила как пол авианосца. Пока успехи посредственные.

