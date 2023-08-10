Признаков того, что наемников выводят из Беларуси, нет, утверждает аналитик.

Сейчас членов частной военной компании "Вагнер" из Беларуси в РФ назад не выводят, и внутри беларуского государстве не фиксировалось перемещение больших колонн наемников.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram прокомментировал якобы вывод ЧВК "Вагнер" из Беларуси, который "кому-то померещился". "Последняя крупная колонна ЧВК "Вагнер" фиксировалась 1 августа, причем она въезжала в РБ, но не наоборот. Кроме того, "вагнеровцы" принимают активное участие в подготовке беларуских военных. Например, на полигоне "Гожский" российские наемники обучают подразделения 6-й механизированной бригады", - отметил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что сейчас нет признаков вывода "вагнеровцев" из Беларуси.

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Члены ЧВК "Вагнера" находятся в Беларуси - что нужно знать

Членов ЧВК "Вагнер" в Беларусь перебросили якобы после неудачного мятежа в РФ. На Беларуской земле для наемников обустроили лагеря. Сообщалось, что в страну въехали более 10 колонн "вагнеровцев", и в составе некоторых была бронетехника.

В начале августа в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что члены ЧВК могут уехать из Беларуси обратно в РФ. По мнению аналитиков, вероятное начало этого процесса может свидетельствовать о нарушении договоренностей между российским диктатором Владимиром Путиным и лидером наемников Евгением Пригожиным.

Стоит отметить, что, по мнению украинской стороны, бунт "вагнеровцев" в России согласовал лично Путин.

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