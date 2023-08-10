Сейчас якобы продолжается первый этап, во время которого в РФ перебрасывают от 600 до 600 боевиков.

Боевики ЧВК "Вагнера" могут уехать из Беларуси обратно в Россию. Вероятное начало этого процесса может свидетельствовать о нарушении договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным.

Как сообщается в отчете ISW, неназванный источник в российском правительстве утверждает, что боевики ЧВК проводят первый этап вывода из Беларуси. Сейчас они якобы перебрасывают от 500 до 600 человек в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области. Второй этап должен начаться после 13 августа.

Отмечается, что "вагнеровцы" могут покинуть Беларусь из-за отказа Лукашенко их финансировать, когда оказалось, что Россия не будет компенсировать их заработную плату, как ожидалось. При этом небольшая группа инструкторов ЧВК останется в РБ для обучения белорусских военных.

Видео дня

Пока аналитики ISW не наблюдали визуальных свидетельств ухода сил "Вагнера" из Беларуси. По данным источников, боевики, которые не были переброшены в Ливию, 6 августа "срочно" ушли в отпуск в Россию с обязанностью поддерживать связь, поскольку в любой момент могут поступить новые приказы.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси

После неудачного "мятежу" Пригожина в России, силы ЧВК "Вагнер" перебросили в Беларусь. Там наемники обустроили лагеря, куда перебрасывают личный состав и военную технику. На территории РБ зафиксировали перемещение десятков колонн этой ЧВК.

На днях стало известно, что в районе аэродрома "Зябровка" в Беларуси начали строить новый лагерь для тысячи "вагнеровцев". При этом в самой России погибших "вагнеровцев" больше не считают участниками войны.

Пребывание боевиков ЧВК в Беларуси приводит к росту напряжения не только на северной границе Украины, но и на границах стран НАТО. В Польше и Литве задумываются о полном закрытие границы с Беларусью.

При этом, по данным ЦНС, Пригожин использует лагеря на территории Беларуси для переподготовки и переброски своих боевиков в страны Африки.

Вас также могут заинтересовать новости: